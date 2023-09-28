27 вересня ведучому Володимиру Остапчуку виповнилося 39 років. Катерина Полтавська розхвалила чоловіка та подякувала йому за турботу та допомогу у всьому.

До теми "Зламала систему": Володимир Остапчук показав дорогий подарунок від своєї коханої

Дівчина Остапчука розповіла про шоумена

Дівчина шоумена в інстаграм-сторіз розповіла, що хвалить Володимира щодня "тому, що є за що". Вона побажала йому, щоб так було завжди.

Мій найкращий чоловік, найкращий ведучий, найкращий син і батько. Будь коханим. Я якось в цьому допоможу,

– звернулась до чоловіка Полтавська.

Катерина зауважила, що з коханою людиною стає кращою. Вона помітила, що стала більш ніжною та жіночною.

"Я ніколи нікому не готувала (і собі також) і ніколи ні про кого не турбувалась так, як про тебе. Дякую тобі за постійні квіти без приводу й компліменти кожного дня. Твоя чуйність до мене й те ставлення взагалі до всіх навколо, яке я бачу, багато про що говорить. Не тільки про твоє вміння кохати, а й про те, що ти маєш добру душу", – додала дівчина.

Катерина Полтавська звернулась до шоумена / Фото з інстаграм-сторіз

Що Володимир отримав у подарунок

У день народження дівчина Володимира Остапчука влаштувала коханому сюрприз. Вона винайняла номер у готелі, де вже о 12 ночі на іменинника чекали святкові кульки та торт.

Найбільше шоумена здивував подарунок від дівчини – новий 14-ий IPhone. "Система зламалась", – жартома прокоментував сюрприз Остапчук.