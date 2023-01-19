"Впіймала Кайдаша": кохана Цимбалюка показала палкі поцілунки з актором

Новий роман Тараса Цимбалюка набирає обертів, і його кохана Світлана Готочкіна продовжує публікувати спокусливі фото. На нових знімках вона гаряче обіймає Тараса, а той її цілує у відповідь.

Бізнесвумен Світлана Готочкіна вкотре привідкрила фанатам трохи особистого життя. Вона поділилась кілька романтичними фото з нещодавньої фотосесії у чорно-білих тонах. Світлана і Тарас одягнули чорну і білу футболки із логотипами українського герба.

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"Цінуйте кожну мить", – написала російською у своєму інстаграмі жінка.



Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна / Фото з інстаграму жінки



Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна / Фото з інстаграму жінки

Сам Тарас відреагував на фото смайликом із серцем, а інші підписники засипали їх приємними коментарями:

"Красиві. Сил немає";

"Гарна пара";

"Кайф";

"Які ви гарні. Щастя вам";

"Улюблені мої";

"Впіймала Кайдаша! Файний вибір";

"Будьте щасливі";

"Так… Такі миті, звичайно, хочеться цінувати".

Нагадаємо, про роман Цимбалюка та Готочкіної стало відомо близько через 5 місяців після розлучення актора з візажисткою Тіною Антоненко. Закохані не афішували свої стосунки, але підігрівали чутки таємничими фото. Наприкінці грудня Тарас підтвердив стосунки зі Світланою та опублікував перше спільне фото. Тоді рестораторка у відповідь теж опублікувала спільне фото з коханим.