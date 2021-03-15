Кохана "Холостяка" Максима Михайлюка розбурхала мережу спокусливими світлинами

Джерело:інстаграм Даші Хлистун
Кохана головного героя 10 сезону "Холостяка" Максима Михайлюка – Даша Хлистун розбурхала мережу серією провокативних фотографій. Вона поділилася декількома архівними кадрами з модельної кар'єри.
Даша Хлистун – відома українська модель. Після вагітності дівчина поставила свою кар'єру на паузу і тепер готується стати мамою.
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Даша вирішила пригадати той період, коли позувала у стильних зйомках і поділилася серією світлин.
Кохана Михайлюка постала перед камерою у красивих весняних сукнях з квіткових принтом. Дівчина зображена на фотографіях у звабливих позах, які гарно підкреслюють її струнку фігуру та довгі ноги.
Стильні образи модель доповнювали масивні сережки, красива укладка та насичений макіяж з акцентом на очах. Даша продемонструвала свої професійні навички, граційно позуючи на каруселі та на тлі красивих пейзажів.
"Брюнетки чи блондинки?", – запитала в публікації Хлистун.
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У коментарях підписниці моделі зазначають, що їй неабияк пасує світлий колір волосся.