Кохана Іраклі Макацарія зачарувала ніжним образом у квітковій сукні: яскраві фото
Джерело:інстаграм Лізи Чичуа
Грузинка Ліза Чичуа, яка стала обраницею відомого "Холостяка" Іраклі Макацарія, потішила прихильників новими світлинами. Дівчина позувала в білій мінісукні з квітковим принтом.
Головний герой 6 сезону "Холостяка" Іраклі Макацарія вже тривалий час зустрічається з 19-річною Лізою Чичуа. Тому тепер увага публіки прикута до дівчини, яка змогла заполонити серце улюбленця мільйонів українських жінок.
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Стильний look Лізи Чичуа
Красуня оприлюднила декілька фотографій, які зробила на тлі красивого ландшафту. Ліза позувала, сидячи на кріслі. Вона постала перед камерою у білій атласній мінісукні з квітковим принтом. Такий look вона поєднала з білими босоніжками на зав'язках. Образ підкреслив струнку фігуру Лізи та її довгі спокусливі ніжки.
На обличчя Чичуа не наносила косметику, а волосся вклала рівно. Вона щиро усміхалася, ловлячи останні теплі промінчики цього року.
Ліза Чичуа у квітковій сукні / Фото з інстаграму Лізи Чичуа
Ліза Чичуа у квітковій сукні / Фото з інстаграму Лізи Чичуа
Інші образи Лізи Чичуа
- Під час відпочинку з коханим в Батумі дівчина позувала в мінісукні з опущеними рукавами та квітковим принтом.
- Влітку на тлі красивого подвір'я Ліза позувала в обтислому чорному вбранні.
- На романтичному фото з обранцем Чичуа красувалась у смугастій синьо-білій мінісукні.