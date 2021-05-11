Кохана Іраклі Макацарія підкорила ефектним аутфітом у чорному одязі: фото

Герой "Холостяка-6" Іраклі Макацарія зустрічається з 19-річною грузинкою Лізою Чичуа. Закохані вже не приховують своїх стосунків і діляться спільними зворушливими кадрами в інстаграмі. Також юна красуня демонструє бездоганний смак в одязі й показує варіанти стильних аутфітів.

До Лізи Чичуа тепер прикута особлива увага публіки, адже вона змогла полонити серце одного з найбажаніших чоловіків країни. Навіть 17-річна різниця у віці не завадила їм побудувати стосунки. Дівчина публікує не лише спільні фото з коханим, а й хизується стрункою фігурою у красивих образах.

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Total black look Лізи Чичуа

Красуня позувала на камеру на тлі красивого подвір'я. Ліза зображена на фотографіях в обтислому чорному вбранні, яке підкреслило розкішну фігуру. Дівчина одягнула шкіряні шорти та майку з декольте.

Волосся вона зібрала ззаду й довершила зачіску об'ємним обручем чорного кольору з камінцями. На обличчі зробила легкий макіяж у натуральних відтінках. Ліза, як і на інших фото, мило усміхалася.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Образ обраниці Іраклі сподобався її підписникам, які залишають багато приємних слів у коментарях.