Кохана Іраклі Макацарія підкорила ефектним аутфітом у чорному одязі: фото

Герой "Холостяка-6" Іраклі Макацарія зустрічається з 19-річною грузинкою Лізою Чичуа. Закохані вже не приховують своїх стосунків і діляться спільними зворушливими кадрами в інстаграмі. Також юна красуня демонструє бездоганний смак в одязі й показує варіанти стильних аутфітів.
До Лізи Чичуа тепер прикута особлива увага публіки, адже вона змогла полонити серце одного з найбажаніших чоловіків країни. Навіть 17-річна різниця у віці не завадила їм побудувати стосунки. Дівчина публікує не лише спільні фото з коханим, а й хизується стрункою фігурою у красивих образах.
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Total black look Лізи Чичуа
Красуня позувала на камеру на тлі красивого подвір'я. Ліза зображена на фотографіях в обтислому чорному вбранні, яке підкреслило розкішну фігуру. Дівчина одягнула шкіряні шорти та майку з декольте.
Волосся вона зібрала ззаду й довершила зачіску об'ємним обручем чорного кольору з камінцями. На обличчі зробила легкий макіяж у натуральних відтінках. Ліза, як і на інших фото, мило усміхалася.
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:
Образ обраниці Іраклі сподобався її підписникам, які залишають багато приємних слів у коментарях.
- "Мила! Щастя вам!"
- "Красуня!"
- "Приємна дівчина!"
- "Неймовірна, з натуральною вродою! Така мила!"