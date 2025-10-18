Такі заяви музичної продюсерки вплинули на потенційних кандидатів й вона почала отримувати кращі демозаписи. Однак зараз вона назвала ті імена, які хоче бачити серед учасників, пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал.

Та варто зазначити, що у списку Джамали є ті, хто не хоче наразі змагатись за право представляти Україну на співочому конкурсі.

Ось такий має вигляд список цьогорічної музичної продюсерки з бажаними учасниками Нацвідбору:

SHUMEI;

Yaktak;

Христина Соловій (наразі співачка немає мети ставати учасницею відбору);

Grisana;

Кажанна;

KAZKA (Олександра Заріцька раніше казала, що якщо у неї буде ідеальна пісня, то, мабуть, вона наважиться подати заявку на Нацвідбір);

Domiy;

Марія Квітка;

KLER;

Гурт Dakh Daughters;

Monokate;

Гурт Vivienne Mort;

Drevo;

Гурт "ЩукаРиба".

Цим днями також стало відомо, що Оля Полякова вирішила подати заявку на конкурс. Вона направила листа до Суспільного про необхідність оновити окремі правила відбору. Після цього співачка пригрозила судом організаторам Нацвідбору на Євробачення через заборону на участь, пов'язану з її поїздками до Росії після 2014 року.

Коли відбудеться Євробачення-2026?