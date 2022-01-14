Оля Полякова виступила з шоу "Нова Снігова Королева" у Національному палаці мистецтв "Україна". На концерт знаменитості прийшли також її колеги. Серед них була Наталія Могилевська.

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Зимовий образ Наталії Могилевської

Артистка сфотографувалася на тлі величної афіші. Наталія постала перед камерою в коричневому светрі з високою горловиною та довгій шкіряній спідниці. Талію знаменитості підкреслив шкіряний пояс у тон спідниці. З взуття на Могилевській були стильні туфлі на широких підборах.

Волосся артистка вклала рівно, а на обличчі зробила насичений макіяж з темно-коричневими тінями на повіках і нюдовою помадою на губах.

Олю, я так поспішала до тебе на прем'єру, що послизнулася на ґанку свого будинку і зламала каблук!

– написала Могилевська під фото.



Наталія Могилевська у монохромному образі / Фото з інстаграму співачки

А поки Оля Полякова дає концерти в Києві, більшість її колег вирушили у відпустку. До прикладу, Надя Дорофєєва сходила на романтичне побачення на березі океану в Мексиці. Для нього вона одягнула легку білу сукню.