Княгиня Шарлен возз'єдналась з сім'єю після тривалої хвороби: затишне фото
Джерело:інстаграм княгині Шарлен
Майже три місяці княгиня Монако Шарлен не бачилась зі своїми двома дітьми та чоловіком князем Альбером II. Жінка мала ЛОР-інфекцію, через яку їй змушені були зробити кілька операцій. На момент загострення хвороби вона перебувала у ПАР, а лікарі їй забороняли повертатись у Монако.
На новому сімейному фото можна побачити, як вже здорова княгиня Шарлен обіймає свою донечку принцесу Габріеллу та сина Жака. Разом з ними стояв князь Альбер II.
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Я така щаслива, що моя сім'я знову зі мною. (Габріелла вирішила підстригтися!!!). Вибачте, моя Белла дуже старалася все виправити,
– пожартувала жінка у дописі.
Княгиня Шарлен та князь Альбер II з дітьми / Фото з інстаграму жінки
Діти княгині Шарлен – Габріелла та Жак / Фото з інстаграму жінки
Окрім сімейних фото, княгиня Шарлен оприлюднила романтичні знімки з чоловіком, де міцно його обіймає на тлі саванни.
Княгиня Шарлен та князь Альбер II / Фото з інстаграму жінки
Реакція мережі
Фанати були неабияк раді побачити свою землячку вдома та засипали її вітальними компліментами:
- "Зачіска Белли нагадує зачіску мами";
- "Будь собою, і не важливо, що говорять інші";
- "Габріелла хотіла бути схожою на маму";
- "Як гарно! Всі діти – однакові";
- "О, Боже! Вони завжди хочуть щось вигадувати зі своїм волосся. Ви, напевне, щасливі бути зі своєю сім'єю";
- "Швидкого і повного одужання вам! Так рада бачити вашу сім'ю разом";
- "Красиве фото. Сподіваюся, ви благополучно одужуєте".
Що відомо про захворювання княгині
Понад три місяці тому дружина князя Монако Альбера полетіла на свою батьківщину у ПАР, де в неї раптово розвинулася ЛОР-інфекція.
Лікарі залишили її там на вимушеному лікуванні – за тисячі кілометрів від своєї сім'ї. Втім, сім'я знайшла вихід і в повному складі прилетіла у ПАР до жінки.
Раніше повідомлялось, що княгиня Шарлен повинна залишитись в ПАР до кінця жовтня.