Княгиня Шарлен повернулась у Монако після пів року лікування у ПАР: сімейне фото

Напередодні 43-річна княгиня Монако Шарлен повернулася додому з ПАР та вже возз'дналася з 63-річним чоловіком князем Альбером II та їхніми двома дітьми – шестирічними Жаком та Габріеллою. У мережі з'явилось їхнє спільне фото.

Жінка подякувала в мережі усім своїм прихильникам за підтримку та хвилювання впродовж останніх кількох місяців. На фотографії вона одна була у захисній масці, водночас як чоловік та діти були без них. Вона ніжно пригорнулась до плеча свого коханого.

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Сьогодні щасливий день! Дякую всім за підтримку!

– написала вона.



Княгиня Монако возз'єдналась з сім'єю / Фото з інстаграму княгині

Також на фото можна побачити, що княгиня Шарлен помітно схудла і виглядає досить знесиленою.

Що відомо про перебування княгині у ПАР

Княгиня Монако у травні 2021 року відправилась на свою батьківщину у ПАР, де в неї раптово розвинулася ЛОР-інфекція. Жінка не могла повернутись додому, оскільки після кількох перенесених операцій лікарі заборонили їй пересуватись літаками.

Відтак, жінка залишилась там на вимушеному лікуванні – за тисячі кілометрів від своєї сім'ї. Але у серпні чоловік з дітьми зробили сюрприз та прилетіли в повному складі у ПАР до Шарлен.

Поки подружжя жило поокремо, в мережі з'явились чутки, що, окрім нездужання жінки, у них є чималі проблеми в шлюбі, через що княгиня начебто воліє залишатись якомога далі.

Альбер II, чоловік Шарлен, спростовував усі заяви. За його словами, княгиня Шарлен не покидала країну через якісь скандали, оскільки мала у ПАР роботу. А її тривале перебування там було зумовлене рекомендаціями лікарів.