"Має жити, бути, звучати": книжки Вікторії Амеліної продають для фестивалю, який вона заснувала

Українське видавництво Vivat розпродує залишки примірників книжки Вікторії Амеліної, яка загинула через удар по Краматорську. Кошти підуть на фестиваль, який заснувала Вікторія.

Гендиректорка видавництва Vivat Юлія Орлова повідомила про розпродаж останніх примірників книжки Вікторії Амеліної "Синдром листопаду". Кошти підуть на фестиваль, який заснувала письменниця.

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Книжки Вікторії Амеліної розпродають

Книжка "Синдром листопаду" вийшла у 2015 році. Як справедливо зазначила Юлія Орлова, синдром листопаду перетворився на синдром лютого. У видавництві Vivat залишилося 390 примірників книжки – їх розпродадуть за підвищеною ціною.

Усі кошти з продажу підуть на потреби ГО "Нью-Йоркський літературний фестиваль", засновницею та організаторкою якого була Вікторія.

В одному інтерв'ю вона сказала, що складне сьогодення, з яким ми маємо справу, можна повернути та осмислити лише в багатоголоссі – в добрій літературі та добрій довірливій розмові. Тому цей фестиваль має жити, бути, звучати!

– підкреслила гендиректорка видавництва.



Книжка Вікторії Амеліної / Фото з фейсбуку Юлії Орлової

""Треба не плакати, а робити Нью-Йоркський літературний фестиваль", – казала якось Віка. Але, чесно кажучи, я сьогодні плачу з самого ранку. Плачу, читаючи дописи, присвячені їй, коментарі, які розбивають серце. Ми втратили неймовірну дівчинку – талановиту, сміливу, сильну духом. Дівчинку, яка зробила і могла зробити ще так багато хорошого для нашої країни. Тепер – це наша робота. Тому, друзі, давайте разом продовжимо життя Нью-Йоркського літературного фестивалю! Заради Віки".