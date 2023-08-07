"Клон" Олега Винника випустив нову пісню у стилі артиста: реакція мережі

Колишній продюсер Олега Винника Олександр Горбенко продовжує просувати "клон" артиста. Загадковий співак публікує пісні під псевдонімом DISCOMAN. Він ретельно приховує своє обличчя, але має таку саму зачіску та стиль, яким шанувальники запам'ятали Винника.

Тепер DISCOMAN випустив нову пісню та кліп до неї. Шанувальники кажуть, що трек у стилі Винника.

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У кліпі до пісні загадковий співак знову повністю скопіював образ Олега Винника. Артист презентував пісню під назвою "Весільна".

Цікаво, що його обличчя не показали. Таємний "клон" Олега Винника з'являється у кадрі, але постійно лише зі спини. Також у кліпі є нарізка з весіль, зокрема ранок нареченої, поцілунки молодят, кидання букета тощо.



Клон Олега Винника у кліпі / Скриншот з відео

У кліпі "клон" постав у куртці з блискітками, шкіряних штанах та зі білявим волоссям – таким,, як свого часу у Винника. На окремих фрагментах можна помітити, що він також має коротку бороду.

Таємний артист українського шоу-бізнесу Discoman знову випускає роботу. Про нього вже ходять легенди, але хто це – поки що таємниця. Його швидкості видавати музичний матеріал можуть позаздрити багато артистів. Кожні два – три тижні новий реліз,

– йдеться в описі до кліпу.

"Клон" Олега Винника опублікував новий кліп: відео

Реакція мережі

У коментарях під відео з'явилися неоднозначні коментарі. Комусь подобається така ідея, а інші звинувачують артиста у використанні образу Винника:

"Мені особисто подобається цей загадковий чувак. Ким би він не був, хай творить нові пісні і не переймається, про що говорять люди".

"Цей початок шедевральний. В Power Point ефект робили?"

"Винник найкращий! Пародія не вдалась!"

"До Олега Винника йому як до Місяця. Цирк на дроті".

До слова, днями DISCOMAN, якого називають "клоном" Винника, презентував пісню "День народження". Кліп на веселу пісню співак записав на парковому мості у Києві. Водночас шанувальники Олега Винника висловили обурення.