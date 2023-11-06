Олена Зеленська на Третьому саміті перших леді й джентльменів зацитувала рядки з пісні "Я щаслива". Відтоді популярність анонімної співачки вийшла на новий рівень. 24 Канал зібрав все, що відомо про цю тікток-зірку.

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Як українці дізналися про Klavdia Petrivna

Виконавиця запозичила псевдонім Klavdia Petrivna з роману "Записки Кирпатого Мефістофеля" українського письменника Володимира Винниченка. Клавдія Петрівна там одна з головних героїнь.

Уривки пісень співачки почали з'являтися у тіктоці з липня цього року, а вже 3 серпня, зважаючи на прохання шанувальників, Klavdia Petrivna виклала свої пісні у телеграм-каналі.

Наступного місяця Klavdia Petrivna анонсувала вихід мініальбому "Бережи мене", куди мали б увійти її 4 пісні, в оновленому та покращеному звучанні. Та за два дні до прем'єри артистка повідомила, що хтось незаконно виклав її треки на стримінгові майданчики під чужим фото. Пізніше виконавиця таки завантажила платівку на офіційні майданчики у кращій якості.



Пірати виклали треки артистки / Скриншоти з її телеграму

Серед пісень Klavdia Petrivna є дует з молодим, але вже популярним артистом – OSTY. Він співпрацює з лейблом Nebo Music і виявилося, що й інкогніто-зірка також працюватиме з цією командою. Додамо й те, що масштабний лейбл Pomitni допомагає Nebo Music з дистриб'юцією творчості артистів.

Клавдія Петрівна – це початок нової епохи української музики. Амбітна, впевнена, яскрава та загадкова артистка, чий голос, маємо надію, запам’ятається на десятиріччя,

– сказала СЕО лейблу Катерина Шевченко для "Лірум".

Klavdia Petrivna, OSTY — "Хто ти": дивіться відео онлайн

Klavdia Petrivna – студентка

Видання "Лірум" теж провело "розслідування з приводу особистості співачки. Там зазначають, що Клавдія Петрівна – юна виконавиця, яка ще навчається у коледжі.

Klavdia Petrivna активно просуває свій профіль у соціальних мережах, завдяки чому її пісні стали хітами в тіктоці. Та виконавиця не показує своє обличчя, а лише публікує нарізки з відомих фільмів та накладає уривки зі своїх пісень.

Водночас шанувальники знайшли відео, на якому може бути та сама інкогніто-виконавиця. Це ролик, де OSTY співає у дуеті з юною дівчиною свою пісню.

OSTY та, ймовірно, Klavdia Petrivna: відео