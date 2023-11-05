24 Канал зібрав головні музичні прем'єри цього тижня від українських артистів. Впевнені, що якісь з них захочеться додати у свій плейлист.

До слова Українка Таня Муіньо зняла кліп для учасника суперпопулярного BTS: перегляди стрімко ростуть

Jerry Heil

Співачка та авторка пісень презентувала мотиваційну пісню "Три полоси". У ній зірка закликає йти до своєї мети, що б не ставалося. Цей трек Jerry Heil почала писати ще до повномасштабного вторгнення, та після 24 лютого 2022 пісня набула нових сенсів. В атмосферному кліпі з'явилась мама артистки.

Jerry Heil – "Три полоси": дивіться відео онлайн

YAROMIYA

Співачка презентувала осінньо-меланхолічний трек "Недосказано". У ній зірка несе історію про важливість розмов з близькими людьми. Пісня – немов символ цьогорічної осені з цікавим та мелодійним саундом. Вона для тих, хто довго намагався знайти правильні слова, але вони залишилися несказаними.

YAROMIYA – "Недосказано": дивіться відео онлайн

MUDRA

Співачка презентувала дебютний сингл про стосунки зі своїм чоловіком під назвою "Шаленію". Також вона представила лірик-відео. Пісня розповідає про щастя, здорові стосунки й теплі спогади. Артистка впевнена, що кохання точно триває довше, ніж три роки й не менш яскраве через 8 років спільного життя.

MUDRA – "Шаленію": дивіться відео онлайн

Максим Бородін

Український музикант створив нову відверту пісню "Скажи мені". Він назвав її "музичною сповіддю", яка нагадує про важливість спілкування, щирості та відвертості у стосунках між закоханими.

Максим Бородін – "Скажи мені": дивіться відео онлайн

Вероніка Коваленко

Зірка проєкту "Голос країни" та підопічна Івана Клименка змінила сценічне ім'я на VERONIKA та презентувала пісню "Секонд-хенд". Головна ідея треку орієнтована на молодих дівчат: "Задуматись, що самоповага — найцінніша якість, на ній будується все подальше життя".

VERONIKA – "Секонд-хенд": дивіться відео онлайн

NAPEREXRESTI

Гурт презентував трек "Діти війни", яким спонукає допомогти дітям, що постраждали від наслідків повномасштабного вторгнення. Ця музична прем'єра розкриває питання війни, яке важко переживати майбутньому країни, тобто дітям.

NAPEREXRESTI – "Діти війни": дивіться відео онлайн

CHEEV

Хітмейкер випустив пісню "Більш немає крил", в якій порушив тему емоційного вигорання і безсилля. CHEEV також презентував відеороботу, яка кардинально відрізняється від попередніх кліпів артиста.

CHEEV – "Більше немає крил": дивіться відео онлайн

Parfeniuk

Артист презентував тікток-серіал та сингл "Мала". Це креативний формат відео, до знімань якого також долучилась співачка Маша Кондратенко. Нова пісня артиста присвячена його головній музі.

Parfeniuk – "Мала": дивіться відео онлайн

Роман Скорпіон

Співак презентував нову дуетну пісню з молодою виконавицею Марією Довгаюк. Саме вона додала у цей трек унікальне звучання та тендітність. У кліпі артисти хотіли передати атмосферу та емоції, які переживає закохана пара.

Роман Скорпіон – "Океан": дивіться відео онлайн

Indira

Після довготривалої паузи співачка повернулась в шоубізнес з піснею "Хлопчики". Мовчання зірки пов'язане з окупацією її рідного міста – Каховки. Та тепер вона заспівала про таємне бажання дівчат, а саме: мрію стати королевою чоловічих сердець.

Indira – "Хлопчики": дивіться відео онлайн

NASTEISHA, Santorin, INSOMNIA

Хіп-хоп артист, виконавиця та саунд-продюсер об'єдналися для спільної роботи "Непомітна". Це лірична реп-балада, в якій музиканти підіймають екзистенційні питання.

NASTEISHA, Santorin, INSOMNIA – "Непомітна": дивіться відео онлайн