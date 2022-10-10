Вакарчук заспівав на вцілілому скляному мосту у Києві: надихаюче відео

Святослав Вакарчук понад пів року їздить Україною та дає концерти у "гарячих точках" – на фронті та в деокупованих поселеннях. 10 жовтня, після масового ракетного обстрілу України, він прибув на Київський міст, де за 2 дні до повномасштабного вторгнення Росії давав концерт. Сьогодні ж там був "приліт".

10 жовтня у Києві через агресію росіян була найбільша ракетна атака з 24 лютого. Є загиблі та поранені, але попри біду, яку наробила Росія по всій території України, українці не зламались і продовжують боротись. Про це й наголосив Вакарчук на знаковому місці – Київському мосту, який також став однією з цілей росіян. Проте він витримав удар – кажуть, що він виготовлений зі 700 тонн сталі з маріупольського заводу "Азовсталь", що є дуже символічно.

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"Сьогодні я на нашому Пішохідно-велосипедному мосту заспівав пісні, зокрема, "Місто Марії", яка присвячена Маріуполю. І знаєте, чому? Кажуть, конструкція мосту зроблена саме зі сталі Азовсталі. Згадую, 22 лютого, за два дні до російського повномасштабного вторгнення, ми з "Океан Ельзи" зробили імпровізований виступ на цьому ж мосту в Києві. Відчували тоді, що маємо бути всі разом, як один. Сьогодні рашистські ракети, в чергове, тероризували Україну і Київ. Та їм ніколи не вдасться зруйнувати міст між душами і серцями українців!" – написав Вакарчук.

Реакція мережі

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Шанувальники Вакарчука були вражені, що співак на момент "прильотів" був у Києві та прийшов на місце, де всього кілька годин тому був ракетний удар. Вони подякували виконавцю за його стійкість:

"Святослав, Ви неймовірні! Дякуємо за витримку і підтримку! Ми – українці!!!! Непереможні!!!";

"Слава, ми с дружиною були на вашому концерті у цьому самому місці за день до повномасштабної війни. Ми дуже добре пам'ятаємо про слова, що ви тоді сказали. Все переживемо!!!";

"Ми сьогодні стали ще міцніші і ще більш єдині! Люблю вас всіх, тримаймося "..борімося і переможемо"!!";

"Багато поваги до Вас, Слава!";

"Тримаюся за вашу музику! Слава Україні!";

"Разом, як і 22 лютого";

"Сльози, та стало легше";

"Дякуємо Вам за підтримку! Ви справжній патріот! Слава Україні";

"Дякую Вам, за вашу колосальну підтримку! Ви найкращий! Слава Україні!";

"Святославе, ви виснажені. Дякуємо за підтримку".

Зазначимо, що вранці 10 жовтня російські війська масовано обстріляли українські міста. Всього за один ранок ворог випустив понад 80 ракет, більшу частину яких знищили сили ППО. Російські окупанти вдарили по українських містах з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону. Масовий ракетний удар російських терористів забрав життя понад десяти людей, найбільша кількість жертв – у Києві. Ще близько 60 людей зазнали поранень.

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