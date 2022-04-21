"Кияни, як ви там": син гастролерки Повалій відсиджується в Іспанії, але шукає роботу в Україні

38-річний син Таїсії Повалій ще донедавна виступав у Москві, а тепер шукає роботу в Україні. Сам він відсиджується в Іспанії, тож цікавиться в друзів-музикантів, чи є в Києві "якийсь двіж". Благодійні концерти за кордоном його не цікавлять.

Денис Повалій разом зі своєю мамою-гастролеркою брав участь у російському шоу "Две звезды. Отцы и дети". Однак коли в Москві запахло смаженим, він виїхав в Іспанію, у курортне містечко Торрев'єха. Очевидно, рублі закінчилися, тому співак шукає роботу в Києві – хоче займатися музичним продакшеном і викладати вокал діткам.

Нагадаємо Зрадниця Таїсія Повалій виступила в Кремлі з путіністами Михайловим і Басковим: відео

Син Таїсії Повалій шукає роботу в Києві

Вирішив днями трохи підредагувати резюмешку. Друзі-музиканти, кияни, як ви там? Двіж є якийсь чи тільки концерти на підтримку України за кордоном?

– поцікавився Денис Повалій.

Він похизувався, що встиг притягнути в Іспанію "ноутбук з плагінами та мікрофон з парочкою інструментів", тож тепер пропонує свої послуги музикантам.

"Загалом, якщо комусь потрібно щось прописати – вокал, клавіші, бас, барабани, схожі на справжні так, що не відрізниш від живого барабанщика, акустику. Чи можу спробувати розчехлити вас у музичному продакшні. Ще дав би вашим діткам урок як не потрібно займатися музикою в кубейсісі або гараж-бенді", – пише син Повалій.

Що Денис Повалій каже про війну в Україні

що в резюме Денис Повалій похизувався своєю "музичною династією" та участю в російському шоу "Две звезды". Однак написав його українською.

На відміну від зіркової мами, Денис насмілився прокоментувати те, що відбувається в Україні. Він назвав війну війною, але, як не дивно, не уточнив, що її розв'язала Росія. Ба більше, коли російські танки вторглися в Україну, він сидів у Москві, а звідти змився в Іспанію.

В інстаграм-профілі з 5-тисячною аудиторією Денис написав, що не Росія, а "світ давно збожеволів". Відкрито "наїхати" на Путіна він не наважився, тож назвав його "ляльководом з червоною кнопкою". Однак найбільший абсурд у тому, що син Повалій закликає не вбивати ворогів, а скласти зброю, молитися та просити про мир.

Давайте просто молитися та волати про мир. Йти ж добровільно брати в руки автомат і стріляти по собі подібним до переможного – помилка. Потрібен мир, друзі, а не смерть ворогам. Кожен такий заклик зміцнює віру в те, що ми, українці, – нацики, і нас необхідно знищити,

– написав Денис Повалій 1 березня.

Повний текст публікації Дениса Повалій:

Вирішив днями трохи підредагувати резюмешку. Друзі-музиканти, кияни, як ви там? Двіж є якийсь чи тільки концерти на підтримку України за кордоном? Повертатися ще ж не рекомендують, але й їхати ніби теж зі Сходу радять.

Намагаюся ось налагодити роботу дистанційно. Благо ноутбук з плагінами та мікрофон з парочкою інструментів захопив! Загалом, якщо комусь потрібно щось прописати – вокал, клавіші, бас, барабани, схожі на справжні так, що не відрізниш від живого барабанщика, акустику.

Ну чи ось можу спробувати розчехлити вас у музичному продакшні. Ще дав би вашим діткам урок як не потрібно займатися музикою в кубейсісі або гараж-бенді. Мови – російська, українська, інгліш. Як заведено жартувати, залишилося ще три вільні місця. І так, тролів, ботів та інших коментуючих неадекватів відразу у вічний бан! Спасибі заздалегідь.