Племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер вперше розповіла про заручини з 62-річним мільярдером

30-річна племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер заручена з 62-річним мільярдером Марком Льюісом. Вона стала нареченою понад рік тому, однак лише зараз прокоментувала свій статус і стосунки з вдвічі старшим коханим.
У новому інтерв'ю кузина принца Гаррі та принца Вільяма Кітті Спенсер вперше пояснила, чому не афішує стосунки з африканським мультимільярдером. Вона запевнила, що любов для неї – найважливіше в житті, тому ділитися сокровенним з широкою публікою вона не хоче.
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"Для мене любов – найважливіша річ у світі, і я буду захищати її всім серцем, не роблячи темою обговорення. Це не стосується нікого, крім мене і моєї сім'ї", – розповіла леді Кітті Спенсер.
Оскільки ні для кого не секрет, що напередодні Різдва 2019 року аристократка заручилася з 62-річним Марком Льюісом, то вона все ж прокоментувала плани на майбутнє. Кітті Спенсер мріє про офіційний шлюб, щасливу сім'ю та дітей.
Я просто з нетерпінням чекаю справді щасливого сімейного життя: щасливого шлюбу і дітей. Я дуже спокійна від того, що все відбувається так, як слід,
– заявила племінниця принцеси Діани.
Стосунки Кітті Спенсер з вдвічі старшим мільярдером Марком Льюісом
- Про роман племінниці Леді Ді з мультимільярдером з ПАР вперше заговорили в серпні 2018 року. Однак пара не з'являлася разом на жодних світських заходах та всіляко уникала папараці.
- Вперше закоханих помітили разом в травні 2019 року, коли вони виходили з нью-йоркського готелю The Mark Hotel.
- У січні 2020-го стало відомо про заручини Кітті Спенсер з чоловіком, який на п'ять років старший за її батька. Мультимільярдер освідчився коханій напередодні різдвяних свят під час спільної поїздки до ПАР. До слова, сім'я аристократки схвалює її союз з 62-річним Марком Льюісом.
- Згодом стало відомо, що перед весіллям Кітті Спенсер прийме юдаїзм.