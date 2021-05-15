Племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер вперше розповіла про заручини з 62-річним мільярдером

30-річна племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер заручена з 62-річним мільярдером Марком Льюісом. Вона стала нареченою понад рік тому, однак лише зараз прокоментувала свій статус і стосунки з вдвічі старшим коханим.

У новому інтерв'ю кузина принца Гаррі та принца Вільяма Кітті Спенсер вперше пояснила, чому не афішує стосунки з африканським мультимільярдером. Вона запевнила, що любов для неї – найважливіше в житті, тому ділитися сокровенним з широкою публікою вона не хоче.

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"Для мене любов – найважливіша річ у світі, і я буду захищати її всім серцем, не роблячи темою обговорення. Це не стосується нікого, крім мене і моєї сім'ї", – розповіла леді Кітті Спенсер.

Оскільки ні для кого не секрет, що напередодні Різдва 2019 року аристократка заручилася з 62-річним Марком Льюісом, то вона все ж прокоментувала плани на майбутнє. Кітті Спенсер мріє про офіційний шлюб, щасливу сім'ю та дітей.

Я просто з нетерпінням чекаю справді щасливого сімейного життя: щасливого шлюбу і дітей. Я дуже спокійна від того, що все відбувається так, як слід,

– заявила племінниця принцеси Діани.

Стосунки Кітті Спенсер з вдвічі старшим мільярдером Марком Льюісом