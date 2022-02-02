У Китайському кварталі Лондона: як принц Чарльз і Камілла зустріли Новий рік

Принц Уельський та герцогиня Корнуольська зустріли Китайський Новий рік. Вони одягнулись відповідно та вирушили у Китайський квартал Лондона.

1 лютого настав Китайський Новий рік-2022! На зміну року Білого Металевого Бика прийшов рік Синього Водяного Тигра.

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Принц Чарльз і Камілла відсвяткували Новий рік

До масових святкувань Нового року у Лондоні приєдналися принц Уельський та герцогиня Корнуольська. Вони відвідали Китайський квартал, у якому було весело та людно.



Принц Чарльз і Камілла / Фото Getty Images

Принц Чарльз і Камілла прогулялись Чайнатауном, відвідали китайський ресторан та місцевий супермаркет. Також вони поспілкувалися з людьми, що святкували Новий рік.

Для виходу у світ герцогиня Камілла одягнула червону сукню довжини міді та пальто. Принц Чарльз натомість одягнув світлу сорочку, краватку та синій костюм у смужки. Подружжя завершило свої образи яскравим шарфом.

Принц Чарльз привітав з Новим роком

Майбутній монарх також поділився привітанням з нагоди Китайського Нового року.

"Ми з дружиною хотіли б побажати щасливого, здорового та успішного Нового року всім жителям Китаю та всім, хто святкує новий місячний рік у всьому світі. Оскільки ми вступаємо в рік Тигра, відомий своїми сміливими діями та прагненням до викликів та пригод, я сподіваюся, що весь світ зробить цей рік роком дій", – побажав принц Чарльз.

Давайте разом створимо найкраще майбутнє для всіх наших дітей, змінивши наш спосіб життя. І будемо працювати, щоб бути в гармонії з природою та планетою,

– додав він.