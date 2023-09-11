Китайська співачка цинічно відповіла, чому заспівала "Катюшу" у розбитому Драмтеатрі в Маріуполі
Днями китайська співачка Ван-Фан відвідала Маріуполь та навіть заспівала пісню "Катюша" на руїнах Драмтеатру, де окупанти вбили понад 600 невинних людей. Китаянка вже вигадала собі цинічне виправдання.
Ван-Фан дала інтерв'ю разом з делегацією проросійських блогерів та журналістів з Китаю. Співачка в ефірі російського телеканалу пояснила, чому відвідала Маріуполь, передає 24 Канал.
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Висловилася Ван-Фан доволі цинічно. Вона не звернула увагу на те, що це саме Росія вбила невинних людей і щодня тероризує українські міста.
Співачка заявила, що вона давно хотіла відвідати Маріуполь.
Коли я побачила в ЗМІ, що нацисти вбивають дітей Донбасу, це викликало у мене бурю гнівних емоцій. Я весь час хотіла приїхати на Донбас та подивитись, як там живуть люди та діти,
– розповіла Ван-Фан.
Схоже, китаянку зовсім не бентежить те, що це Росія 9 років тому напала на Україну і продовжує щодня вбивати наших людей та дітей.
Що Ван-Фан робила в Маріуполі
- Крім виконання пісня "Катюша" на руїнах драмтеатру Маріуполя, китайська співачка також зустрілася з ватажком донецьких бойовиків Пушиліним та вручила йому подарунки.
- Проте "з міркувань безпеки" Ван-Фан навіть не залишилася у тимчасово окупованому Маріуполі на вечір та вирушила до захопленого Криму.
- На цей візит відреагували в МЗС України. Там заявили, що приїзд незаконний, адже грубо порушує українське законодавство, а також ініціювали заборону в'їзду до України таких китайських "гастролерів". Речник МЗС Олег Ніколенко назвав виконанні пісні на руїнах драмтеатру Маріуполя прикладом повної моральної деградації.