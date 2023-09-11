Ван-Фан дала інтерв'ю разом з делегацією проросійських блогерів та журналістів з Китаю. Співачка в ефірі російського телеканалу пояснила, чому відвідала Маріуполь, передає 24 Канал.

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Висловилася Ван-Фан доволі цинічно. Вона не звернула увагу на те, що це саме Росія вбила невинних людей і щодня тероризує українські міста.

Співачка заявила, що вона давно хотіла відвідати Маріуполь.

Коли я побачила в ЗМІ, що нацисти вбивають дітей Донбасу, це викликало у мене бурю гнівних емоцій. Я весь час хотіла приїхати на Донбас та подивитись, як там живуть люди та діти,

– розповіла Ван-Фан.

Схоже, китаянку зовсім не бентежить те, що це Росія 9 років тому напала на Україну і продовжує щодня вбивати наших людей та дітей.

Довідка! У березні 2022 року російські окупанти вдарили по Драмтеатру у Маріуполі. Загарбники скинули надпотужну бомбу, яка спричинила значні руйнування. Там загинули сотні цивільних. Щоб приховати свій злочин окупанти почали зносити Драмтеатр.

Що Ван-Фан робила в Маріуполі