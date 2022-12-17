Нарешті повернувся додому: зірка інстаграму кіт Степан прибув до Харкова

Найвідоміший кіт України, на ім'я Степан, змушений був виїхати за кордон через повномасштабне вторгнення. Однак стало відомо, що він уже повернувся у своє рідне місто Харків та потішив цією новиною своїх фанатів.

Кота Степана можна вважати справжньою українською гордістю. Після 24 лютого він виїхав у Європу, де отримав престижну блогерську нагороду. Однак інстаграм-кіт уже в Харкові, – про це він повідомив у своїй соціальних мережах сьогодні, 17 грудня.

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Степан уже в Харкові

В інстаграм-історіях відомого кота з'явилось декілька публікацій. Зокрема, на одній із історій видно Харківський вокзал, а на іншій те, як Степан виглядає з вікна й дивитись на трохи обгорілий будинок напроти.



Кіт Степан у рідному Харкові / Скриншот з інстаграму тварини



Кіт Степан виглядає з вікна у рідному Харкові / Скриншот з інстаграму тварини

Варто сказати, що кіт Степан – справжній інтригант. У його соціальних мережах мінімум підписів та слів, однак навіть цього достатньо, аби зрозуміти фанатам, що з ним відбувається.

Кіт Степан на рідному дивані в Харкові

Раніше кіт Степан гостював у Львові

Про повернення відомої тварини в Україну стало ще відомо у вересні. Однак тоді Степан прибув у Львів, де, вочевидь, залишався до недавнього часу. У місті Лева він зробив кілька фото на фоні Ратуші та Оперного театру, окрім того, оголосив новий збір на потреби тварин, які страждають через війну. Власне, завдяки його дописам вдалося зібрати майже 15 тисяч доларів.