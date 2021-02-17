Зірки "Гри престолів" Кіт Гарінгтон і Роуз Леслі вперше стали батьками

Джерело:Page Six
Зірки культового серіалу "Гра престолів" Кіт Гарінгтон і Роуз Леслі вперше стали батьками. У 34-річних акторів народився син.
Про попвнення у зірковій сім'ї стало відомо після того, як видання Page Six опублікувало фото, де Кіт і Роуз зображені разом із малюком.
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У вівторок, 16 лютого, закохані прогулювалися вулицями Лондона. Кіт і Роуз тримали один одного за руки. Акторка несла малюка у слінгу. Наразі невідомо, як пара назвала сина та коли саме він народився.
Представник Гарінгтона у коментарі виданню Pege Six зазначив, що подружжя неймовірно щасливе від зустрічі з новонародженим.
У них народився син. Вони дуже-дуже щасливі!
– наголосив інсайдер.
Новоспечені батьки не поспішають ділитися усіма подробицями з прихильниками. Вони рідко з'являються на публіці та не спілкуються з журналістами.