Кірстен Данст вдруге стане мамою

Американська акторка Кірстен Данст та її коханий Джессі Племонс очікують на появу дитини. Відомо, що для зірки "Людини-павука" ця вагітність буде вже другою. Що відомо про появу другого малюка Кірстен Данст читайте у матеріалі.

Кірстен Данст повідомила радісну звістку про народження своєї другої дитини у доволі незвичний спосіб – акторка з'явилась на обкладинці журналу W. Разом із нею у зйомці взяли участь Ель Фанінг та Рашида Джонс.

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На фото Кірстен постала у білосніжній сукні від Rodarte, яка ніжно підкреслювала округлий животик жінки. Фотографинею знаменитостей на зйомці стала Софія Коппола, з якою у Данст дуже хороші та дружні стосунки.



Кірстен Данст вагітна удруге / журнал W

Що відомо про вагітність Кірстен Данст

Відомо, що для подружжя Кірстен Данст та Джессі Племонса цей малюк стане другим. Пара познайомилась на зйомках серіалу "Фарго" і почала стосунки у 2016 році. Вже у наступному році Племонс зробив пропозицію руки й серця Данст й вони заручились, а у травні у них народився син-первісток – Енніс Племонс.