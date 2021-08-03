Кіркорову заборонили в'їзд в Україну: чи внесли артиста в "чорний список"

Активіст Сергій Стерненко повідомив, що російський виконавець Філіп Кіркоров не може приїздити до України. Водночас його концерти та пісні дозволено транслювати на українському телебаченні,

Скандальний виконавець Філіп Кіркоров, який їздив в окупований Крим та відверто вважає його російським, все-таки не може приїхати до України. Про це заявив активіст Сергій Стерненко.

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Чи є Кіркоров у "чорному списку"

На офіційному сайті Мінкульту, де є весь перелік осіб, які загрожують національній безпеці України, Філіпа Кіркорова немає. Водночас, за словами Сергія Стерненка, йому заборонено в'їжджати до України терміном на 3 роки.

Активіст показав відповідь від СБУ Олегові Стефанику, яка надійшла 16 липня. У ній зазначено, що згідно з рішенням за 7 червня 2021 року, Кіркоров не може їздити до України. Але оскільки у "чорному списку" його немає, в Україні можна транслювати фільми за його участю, концерти та пісні.

Така собі половинчаста перемога,

– повідомив Сергій Стерненко.

Філіп Кіркоров та "чорний список": що відомо

22 червня співака та продюсера, який підтримує окупацію Криму, заперечує територіальну цілісність та суверенітет України, внесли до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.

У СБУ пояснили, що таке рішення прийнято через регулярне відвідування артистом Криму та визнання півострова як російського.

Сам Кіркоров емоційно відреагував на внесення до "чорного списку". Він звертався до поширених спекулятивних фраз про те, що музика "поза політикою" і її не можна заборонити.

Після скандального відео виконавцю нібито дозволили в'їзд в Україну – він зник з переліку осіб, що загрожують нацбезпеці. Кіркоров у відповідь подякував українцям за любов.

Редакція Showbiz 24 очікує на відповідь від Служби безпеки України щодо заборони в'їзду на територію України Філіпу Кіркорову.