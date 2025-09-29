У неділю, 28 вересня, Кіран Калкін і Джезз Чартон прийшли на прем'єру бродвейського шоу "Чекаючи на Ґодо" у Нью-Йорку, передає Showbiz 24 з посилання на People. Жінка продемонструвала округлий животик.

Кіран Калкін з'явився на заході у в'язаному светрі у смужку і чорних штанах. На руці актора можна побачити кілька браслетів. Джезз Чартон одягла бежеву обтислу сукню. Жінка доповнила свій образ прикрасами, накрутила волосся і зробила легкий макіяж.

Закохані усміхались, коли позували перед камерами. Кіран також поклав руку на животик дружини.

Кіран Калкін з дружиною / Фото Getty Images

Що відомо про сім'ю Кірана Калкіна?