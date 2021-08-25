У той момент ведучі якраз розмовляли із Сергієм про те, якою була розкішна атмосфера на Марші захисників. Він зізнався, що його до сліз розчулила "коробка" волонтерів, яку приєднали цьогоріч до військових, що воювали на Сході України.

До слова Мурашки бігли по шкірі, – Притула емоційно відреагував на Марш захисників у Києві

Але прямий ефір перервала неочікувана поява близької подруги Сергія – ведучої Маші Єфросиніної. Зірка вирішила принести Сергію чашку гарячої кави, проте не знала, що в цей момент відбувається прямий ефір. Але Маша не розгубилась, а привіталась із ведучими та глядачами 24 каналу.

З ким ти там розмовляєш, Сергійку? Твоя кава. Вітаю 24 канал і всіх глядачів!.. Ой, це прямий ефір? Вибачте. Всіх вітаю, всім здоров'я. Нам всім в душі – 30 років. Правда ж, Сергійку? На цьому я піду, мабуть,

– емоційно відреагувала Єфросиніна, продовжуючи сміятись за кадром.

Сергій Притула ще кілька секунд не зміг втриматись від сміху, але все ж продовжив розмову з ведучими.

Маша Єфросиніна увірвалась в прямий ефір з Притулою: відео (з 04:19)

В ефір вирішила потрапити ще й донечка Сергія

Незапланованими зірковими гостями це не завершилось і вже через кілька хвилин до Сергія прибігла допомагати татусеві давати коментарі його 4-річна донька Соломійка. Дівчинка корчила кумедні гримаси і в один момент Сергій навіть жартома їй дорікнув: "Ти мене відволікаєш". Але Соломійка довго не сиділа на ногах у батька та вибігла з кімнати.

Донька Сергія Притули потрапила в прямий ефір 24 каналу: скриншоти