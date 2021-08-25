В тот момент ведущие как раз разговаривали с Сергеем о том, какой была роскошная атмосфера на Марше защитников. Он признался, что его до слез растрогала "коробка" волонтеров, которую присоединили в этом году к военным, воевавшим на Востоке Украины.

К слову Мурашки бежали по коже, – Притула эмоционально отреагировал на Марш защитников в Киеве

Но прямой эфир прервало неожиданное появление близкой подруги Сергея – ведущей Маши Ефросининой. Звезда решила принести Сергею чашку горячего кофе, но она не знала, что в этот момент происходит прямой эфир. Но Маша не растерялась, а поздоровалась с ведущими и зрителями 24 канала.

С кем ты там разговариваешь, Сережа? Твой кофе. Приветствую 24 канал и всех зрителей!.. Ой, это прямой эфир? Извините. Всех поздравляю, всем здоровья. Нам всем в душе – 30 лет. Правда ведь, Сережа? На этом я пойду, пожалуй,

– эмоционально отреагировала Ефросинина, продолжая смеяться за кадром.

Сергей Притула еще несколько секунд не смог удержаться от смеха, но все же продолжил разговор с ведущими.

Маша Ефросинина ворвалась в прямой эфир с Притулой: видео (с 04:19)

В эфир решила попасть еще и дочь Сергея

Незапланированными звездными гостями это не завершилось и уже через несколько минут к Сергею прибежала помогать папе давать комментарии его 4-летняя дочь Соломийка. Девочка корчила забавные гримасы и в один момент Сергей даже в шутку ее упрекнул: "Ты меня отвлекаешь". Но Соломийка долго не сидела на ногах у отца и выбежала из комнаты.

Дочь Сергея Притулы попала в прямой эфир 24 канала: скриншоты