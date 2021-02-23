Кім, Кортні і Хлої Кардашян привітали з днем народження померлого батька: архівні фото

Батько американських зірок Кортні, Кім та Хлої, Роберт Кардашян, міг би святкувати вчора, 22 лютого, день народження. Доньки згадують його щемливими фото та відео.

Вчора, 22 лютого, американські зірки Кім, Кортні та Хлої Кардашян пригадали про день народження померлого батька. Вони опублікували зворушливі дописи.

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Кім, Кортні та Хлої вшановують пам'ять батька

Кім Кардашян оприлюднила архівне фото з батьком Робертом, братом Робом та сестрами Кортні і Хлої. На світлині дівчата з братом позують приблизно у підлітковому віці, однак сестри Кардашян на фото вже постали з макіяжем та укладкою. Вони радісно усміхаються на камеру, сівши навколо батька.

Кім Кардашян підписала фото щемливими словами про те, що щодня згадує найріднішого. Вона зізналась, що іноді дзвонить йому телефоном, сподіваючись, що хтось відповість.

Будь ласка, приходь до мене уві сні найближчим часом. Я просто так сумую за тобою!

– додала Кім Кардашян.



Архівне фото сімейства Кардашян / Фото з інстаграму Кім Кардашян

Кортні опублікувала також архівну світлину, але на ній вона позує сама з батьком. У підписі вона привітала Роберта Кардашяна з днем народження й наголосила, що це був найкращий батько на світі, а про іншого – годі й мріяти.

Хлої Кардашян також привітала батька з днем народження. "Кожного дня я сумую за тобою! Всі тут сумують за тобою! Я знаю, що ти в кращому місці, але від цього ніколи не стає простіше. Я тебе люблю!", – написала Хлої.