Ким, Кортни и Хлои Кардашян поздравили с днем рождения умершего отца: архивные фото
Отец американских звезд Кортни, Ким и Хлои, Роберт Кардашян, мог бы праздновать вчера, 22 февраля, день рождения. Дочери вспоминают его щемящими фото и видео.
Источник:инстаграм Ким Кардашян
Вчера, 22 февраля, американские звезды Ким, Кортни и Хлои Кардашян вспоминали о дне рождении умершего отца. Они опубликовали трогательные сообщения.
К теме Принц Уильям высказался о состоянии дедушки: как чувствует себя принц Филипп
Ким, Кортни и Хлои чтят память об отце
Ким Кардашян опубликовала архивное фото с отцом Робертом, братом Робом и сестрами Кортни и Хлои. На фотографии девушки с братом позируют примерно в подростковом возрасте, однако сестры Кардашян на фото уже появились с макияжем и укладкой. Они радостно улыбаются на камеру, сев вокруг отца.
Ким Кардашян подписала фото щемящими словами о том, что ежедневно вспоминает самого родного. Она призналась, что иногда звонит ему по телефону, надеясь, что кто-то ответит.
Пожалуйста, приходи ко мне во сне в ближайшее время. Я просто так скучаю по тебе!
– добавила Ким Кардашян.
Архивное фото семейства Кардашян / Фото с инстаграма Ким Кардашян
Кортни опубликовала также архивную фотографию, но на ней она позирует сама с отцом. В подписи она поздравила Роберта Кардашяна с днем рождения и подчеркнула, что это был лучший отец на свете, а о другом – нечего и мечтать.
Хлои Кардашян также поздравила отца с днем рождения. "Каждый день я скучаю по тебе! Все здесь скучают по тебе! Я знаю, что ты в лучшем месте, но от этого никогда не становится проще. Я тебя люблю!", – написала Хлои.
Поделиться новостью