Коротка зачіска та тонкі брови: Кім Кардашян приголомшила незвичним образом на фотосесії

Американська модель Кім Кардашян здивувала шанувальників у новій фотосесії. Зірка знялася у незвичному для себе образі – з короткою зачіскою "під хлопчика" та тонкими бровами.

42-річна модель позувала для видання CR Fashion Book. Раніше Кардашян стала обличчям рекламної кампанії бренду Dolce&Gabbana.

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Кардаш’ян приміряла на фотосесії незвичний образ. На чорно-білих кадрах її важко впізнати, адже Кім позувала з короткою зачіскою "під хлопчика", тонкими бровами та розмазаним макіяжем.



Кім Кардашьян у фотосесії для CR Fashion Book / Фото з її інстаграму

Модель також одягнула брудну майку і прозорий бюстгальтер з квітами. Також Кім приміряла розтягнутий червоний светр поверх балетної спідниці.

На деяких кадрах знаменитість позувала з сигаретою в руках.



Кім Кардашьян у фотосесії для CR Fashion Book / Фото з її інстаграму

Шанувальники були шоковані, побачивши Кім без довгого волосся. Проте Кардашян заспокоїла фанів і зізналася, що зачіску в реальному житті не змінювала, а на фотосесію надягнула перуку.



Кім Кардашьян у фотосесії для CR Fashion Book / Фото з її інстаграму

Фото зробила британська художниця і фотографиня Надя Лі Коен.

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