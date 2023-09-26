42-річна модель позувала для видання CR Fashion Book. Раніше Кардашян стала обличчям рекламної кампанії бренду Dolce&Gabbana.

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Кардаш’ян приміряла на фотосесії незвичний образ. На чорно-білих кадрах її важко впізнати, адже Кім позувала з короткою зачіскою "під хлопчика", тонкими бровами та розмазаним макіяжем.



Кім Кардашьян у фотосесії для CR Fashion Book / Фото з її інстаграму

Модель також одягнула брудну майку і прозорий бюстгальтер з квітами. Також Кім приміряла розтягнутий червоний светр поверх балетної спідниці.

На деяких кадрах знаменитість позувала з сигаретою в руках.



Кім Кардашьян у фотосесії для CR Fashion Book / Фото з її інстаграму

Шанувальники були шоковані, побачивши Кім без довгого волосся. Проте Кардашян заспокоїла фанів і зізналася, що зачіску в реальному житті не змінювала, а на фотосесію надягнула перуку.



Кім Кардашьян у фотосесії для CR Fashion Book / Фото з її інстаграму

Фото зробила британська художниця і фотографиня Надя Лі Коен.

Цікаво! Кім Кардашян перепробувала чимало образів. Вона була і блондинкою, і рожевою. Носила каре та довге волосся, а також часто випробовувала перуки. Одним з останніх її перевтілень є фарбування у блонд. Але тепер Кім повернулася до темного кольору.

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