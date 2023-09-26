42-летняя модель позировала для издания CR Fashion Book. Раньше Кардашян стала лицом рекламной кампании бренда Dolce&Gabbana.

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Кардашьян примеряла на фотосессии необычный образ. На черно-белых кадрах ее трудно узнать, ведь Ким позировала с короткой прической "под мальчика", тонкими бровями и размазанным макияжем.



Ким Кардашьян в фотосессии для CR Fashion Book / Фото с ее инстаграммы

Модель также надела грязную майку и прозрачный бюстгальтер с цветами. Также Ким примерила растянутый красный свитер поверх балетной юбки.

На некоторых кадрах знаменитость позировала с сигаретой в руках.



Ким Кардашьян в фотосессии для CR Fashion Book / Фото с ее инстаграммы

Поклонники были в шоке, увидев Ким без длинных волос. Однако Кардашян успокоила фанатов и призналась, что прическу в реальной жизни не меняла, а на фотосессию надела парик.



Ким Кардашьян в фотосессии для CR Fashion Book / Фото с ее инстаграммы

Фото сделала британская художница и фотографа Надя Ли Коэн.

Любопытно! Ким Кардашян перепробовала немало образов. Она была и блондинкой, и розовой. Носила каре и длинные волосы, а также часто испытывала парики. Одним из последних ее перевоплощений есть покраска в блонд. Но теперь Ким вернулась в темный цвет.

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