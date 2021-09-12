Кім Кардашян збентежила образом у шкіряній балаклаві: фото провокативного виходу
Джерело:інстаграм Кім Кардашян
Кожну свою публічну появу Кім Кардашян перетворює на найобговорюванішу подію у світі моди. Новий вихід у Нью-Йорку не став винятком. Світська левиця з'явилась в епатажному образі total black і шкіряній балаклаві.
Напередодні грандіозного балу Met Gala 2021 Кім Кардашян прибула в Нью-Йорк. Зірку сфотографували на вході в елітний готель. З чорного позашляховика вона вийшла у шкіряному ансамблі – з ніг до голови в речах іспанського будинку моди Balenciaga.
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На світській левиці був тренч, талію в якому вона підкреслила широким поясом, рукавиці, лосини та ботфорти на шпильці з гострим носком. Однак найбільше публіку збентежила шкіряна балаклава з застібками-блискавками. Ззаду маску прикрашала шнурівка з отвором для високого хвоста.
40-річна Кім Кардашян промчалась повз папараці, які чатували на неї біля готелю. Однак провокативний образ вона ефектно продемонструвала на фото в інстаграмі, зроблених у королівських апартаментах.
Кім Кардашян у шкіряній балаклаві / Фото з інстаграму світської левиці
Кім Кардашян у шкіряній балаклаві / Фото з інстаграму світської левиці
Кім Кардашян у шкіряній балаклаві / Фото з інстаграму світської левиціПримітно, що в одному готелі з Кім Кардашян оселились мама Кріс Дженнер і сестра Кортні з бойфрендом Тревісом Баркером. Закохана пара теж спробувала залишитись інкогніто, одягнувши чорні спортивні костюми з капюшонами.
Нагадаємо, у серпні Кім Кардашян показала подібний образ. У чорному костюмі Balenciaga та масці з розрізами на очах вона з дітьми з'явилась на концерті Каньє Веста в Атланті.