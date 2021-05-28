Про ймовірні стосунки світської левиці Кім Кардашян та барабанника Тревіса Баркера розповіла його колишня дівчина Шанна Моаклер. Та Кім Кардашян згодом прокоментувала чутки про роман.
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Кім Кардашян відповіла на чутки про стосунки з Баркером
Американська знаменитість вирішила відповісти на запитання підписників. Один із шанувальників поцікавився, чи є правдою те, що розповіла Шанна. Кім Кардашян відповіла, що це фейк. Однак зірка зазначила, що багато років спілкується з Тревісом.
Ні! Це неправдива розповідь! Ми дружимо вже багато років, і я така рада за нього і Кортні,
– написала Кім Кардашян.
Кім Кардашян відповіла на чутки / Фото з інстаграм-сторіз
Про що розповіла Шанна Моалер
- У виданні People зазначають, що модель розійшлась з музикантом саме через його зраду з Кім Кардашян: "Я розлучилася зі своїм колишнім, тому що я бачила їх – я зловила їх на романі".
- Шанна розповіла, що сама бачила текстові повідомлення між Тревісом та Кім. Вона заявила, що стосунки пари були ще до прем'єри реаліті-шоу "Сімейство Кардашян".
- Шлюб Тревіса Баркера і Шанни Моаклер розпався з ініціативи репера. Він подав на розлучення з Шанною у 2006 році всього після двох років шлюбу і звинуватив дружину в невірності.