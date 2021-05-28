Про ймовірні стосунки світської левиці Кім Кардашян та барабанника Тревіса Баркера розповіла його колишня дівчина Шанна Моаклер. Та Кім Кардашян згодом прокоментувала чутки про роман.

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Кім Кардашян відповіла на чутки про стосунки з Баркером

Американська знаменитість вирішила відповісти на запитання підписників. Один із шанувальників поцікавився, чи є правдою те, що розповіла Шанна. Кім Кардашян відповіла, що це фейк. Однак зірка зазначила, що багато років спілкується з Тревісом.

Ні! Це неправдива розповідь! Ми дружимо вже багато років, і я така рада за нього і Кортні,

– написала Кім Кардашян.



Кім Кардашян відповіла на чутки / Фото з інстаграм-сторіз

Про що розповіла Шанна Моалер