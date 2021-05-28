Кім Кардашян і всі її діти хворіли на коронавірус

В одному з випусків реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кім Кардашян зізналась, що заразилась коронавірусом. Хворобу перенесли й всі її четверо дітей.
Світська левиця не розповіла, коли саме зіткнулась із COVID-19. Однак відомо, що вся сім'я дуже важко переносила хворобу.
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Кім Кардашян з дітьми хворіла на коронавірус
Знаменитість поділилась, що найпершим захворів її 6-річний син Сейнт, який заразився коронавірусом у школі. Він сильно кашляв та плакав. Кардашян дуже хвилювалась, що хвороба пошириться на всю родину, але це й сталося.
Згодом інфікувалися COVID-19 і решта дітей. Зокрема, 7-річну Норт почало нудити, а після цього погіршилося самопочуття самої Кім, 2-річного Псалома і 3-річної Чикаго. Позитивні тести на коронавірус підтвердили новину.
Через це зйомки реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" змушені були відкласти на 2 тижні. Світська левиця важко переносила хворобу – вона мала високу температуру. Але згодом вся сім'я успішно подолала коронавірус.
Кім Кардашян з дітьми / Фото з інстаграму зірки
Коронавірус в інших членів сім'ї
- Після гучної вечірки на приватному острові, присвяченої 40-річчю світської левиці Кім Кардашян, Хлої Кардашян оголосила, що хворіла на коронавірус у березні 2020 року.
- Сестра Кім та мама Кріс Дженнер зізнались, що вона почувалась дуже погано, була налякана і нервувала. З симптомів зірка мала блювоту, кашель, приливи жару та холоду й страшні головні болі.
- Приблизно у той самий час хворів Каньє Вест. Ще тоді Кім Кардашян доглядала за чоловіком, хоч це було для неї "страшно і незрозуміло".