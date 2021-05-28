Кім Кардашян відповіла на чутки щодо її роману з бойфрендом сестри Кортні

Нещодавно у мережі з'явилися чутки, що Кім Кардашян зустрічалась із теперішнім коханим Кортні Тревісом Баркером. Та тепер знаменитість спростувала цю інформацію.

Про ймовірні стосунки світської левиці Кім Кардашян та барабанника Тревіса Баркера розповіла його колишня дівчина Шанна Моаклер. Та Кім Кардашян згодом прокоментувала чутки про роман.

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Кім Кардашян відповіла на чутки про стосунки з Баркером

Американська знаменитість вирішила відповісти на запитання підписників. Один із шанувальників поцікавився, чи є правдою те, що розповіла Шанна. Кім Кардашян відповіла, що це фейк. Однак зірка зазначила, що багато років спілкується з Тревісом.

Ні! Це неправдива розповідь! Ми дружимо вже багато років, і я така рада за нього і Кортні,

– написала Кім Кардашян.



Кім Кардашян відповіла на чутки / Фото з інстаграм-сторіз

Про що розповіла Шанна Моалер