Кім Кардашян відповіла на чутки щодо її роману з бойфрендом сестри Кортні

Нещодавно у мережі з'явилися чутки, що Кім Кардашян зустрічалась із теперішнім коханим Кортні Тревісом Баркером. Та тепер знаменитість спростувала цю інформацію.
Про ймовірні стосунки світської левиці Кім Кардашян та барабанника Тревіса Баркера розповіла його колишня дівчина Шанна Моаклер. Та Кім Кардашян згодом прокоментувала чутки про роман.
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Кім Кардашян відповіла на чутки про стосунки з Баркером
Американська знаменитість вирішила відповісти на запитання підписників. Один із шанувальників поцікавився, чи є правдою те, що розповіла Шанна. Кім Кардашян відповіла, що це фейк. Однак зірка зазначила, що багато років спілкується з Тревісом.
Ні! Це неправдива розповідь! Ми дружимо вже багато років, і я така рада за нього і Кортні,
– написала Кім Кардашян.
Кім Кардашян відповіла на чутки / Фото з інстаграм-сторіз
Про що розповіла Шанна Моалер
- У виданні People зазначають, що модель розійшлась з музикантом саме через його зраду з Кім Кардашян: "Я розлучилася зі своїм колишнім, тому що я бачила їх – я зловила їх на романі".
- Шанна розповіла, що сама бачила текстові повідомлення між Тревісом та Кім. Вона заявила, що стосунки пари були ще до прем'єри реаліті-шоу "Сімейство Кардашян".
- Шлюб Тревіса Баркера і Шанни Моаклер розпався з ініціативи репера. Він подав на розлучення з Шанною у 2006 році всього після двох років шлюбу і звинуватив дружину в невірності.