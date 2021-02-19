Офіційно: Каньє Вест та Кім Кардашян подали на розлучення, – ЗМІ

Про розлучення одної із найвідоміших пар США говорили вже давно. 19 лютого стало відомо, що Кім Кардашян та Каньє Вест офіційно оголосили про розрив стосунків. Їхній шлюб тривав близько 6 років.

Новину про офіційне розлучення повідомляє видання Just Jared, посилаючись на TMZ. Раніше стало відомо, що Каньє та Кім перестали відвідувати свого сімейного психолога, за допомогою якого вони намагались зберегти стосунки.

Також Кардашян і Вест перестали відвідувати сімейного консультанта

За словами джерела, вони домовляються про спільну юридичну та фізичну опіку над 4 дітьми, а також не оскаржують попередню підготовку. Перемовини тривають і вони наближаються до врегулювання усіх питань остаточного рішення щодо розлучення.

Що відомо про розлучення Каньє Веста та Кім Кардашян

Чутки про розлучення світської левиці Кім Кардашян та відомого репера Каньє Веста ходили вже давно. У січні, за словами інсайдерів, зірки розпочали шлюборозлучний процес. Одною із найвагоміших причин розриву пари став біполярний розлад Каньє, про який Кім раніше повідомила на своїй сторінці Instagram. Пізніше, негаразди у подружжя набрали обертів, коли Каньє вирішив балотуватись у президенти США. Тоді ж пара вирішила взяти перерву і декілька місяців пожити окремо.



Кім Кардашян і Каньє Вест офіційно розлучились

Все ж, зіркове подружжя не покладало надій зберегти сім'ю й стало відвідувати сімейного консультанта. Проте, вподальшому вони зрозуміли, що мають різне бачення та амбіції на майбутнє і залишили цю ідею. У пари залишилось 4 маленьких дітей.