На фото зірка постала в чорному піджаку, сорочці, краватці та з пачкою снеків Cheetos. Крім того, під час фотосесії вона приміряла на себе й інші чоловічі та жіночі ролі.

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Кім Кардашьян стала "Чоловіком року"

Знаменитість була нагороджена престижним титулом "Магнат року" редакцією чоловічого журналу GQ. Це визнання прийшло в результаті того, що бренд Кім, SKIMS, був обраний офіційним партнером спідньої білизни NBA. Крім того, лейбл має намір представити колекцію білизни, спеціально розроблену для чоловіків. Так, модель прикрасила обкладинку глянцю.

Як Кім Кардашян створила бренд SKIMS

Знаменитість розповідала, що попри свою витончену фігуру, завжди хотіла мати кращий вигляд, тож вона використовувала коригуючу білизну. Втім, була розчарована обмеженим вибором відтінків. Тож, Кім самостійно фарбувала білизну кавою та чаєм в домашніх умовах, щоб вона відповідала її тону шкіри. Так, у неї й зародилася ідея створити те, чого ще немає та представити білизну, яка підійде всім відтінкам шкіри.

"Я просто шукала рішення того факту, що я люблю носити білизну, яка коригує моє тіло, але на ринку не було колірного тону, який підходив би моєму відтінку шкіри, не кажучи вже про більшість моїх друзів", – розповіла Кім Кардашян.

Відомо, що SKIMS пропонує коригуючу білизну різної довжини в 11 кольорах.