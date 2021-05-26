Світська левиця Кім Кардашян оприлюднила у своєму блозі серію чергових еротичних кадрів. Зірка знялась у фотосесії в межах рекламної кампанії. Нещодавно вона випустила неонову спідню білизну свого бренду Skims.

Спекотно Кайлі Дженнер показала великі груди у рваному топі без бюстгальтера: фото

Гаряча зйомка Кім Кардашян

Кім Кардашян позувала перед об'єктивом на світлому тлі. Для першого відвертого образу вона приміряла яскравий оранжевий топ на тонких бретелях і трусики. В руках зірка тримала ланцюжки-підвіски з камінцями.

Також світська левиця постала у салатовому бюстгальтері, що вдало підкреслив пишні груди. Кім зробила на обличчі макіяж у нюдових тонах, підкресливши очі тінями й губи коричневою помадою.

Останній аутфіт знаменитості складався з бузкового топа з рукавами, що робив акцент на тонкій талії. До цієї білизни вдало пасувала рожева помада. Волосся ж Кардашян вирівняла та розпустила.

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