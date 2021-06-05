Зірка реаліті-шоу та світська левиця Кім Кардашян майже щодня ділиться з багатомільйонною аудиторією новими фото. Вона демонструє оригінальні аутфіти та підкорює мережу.

До слова Кім Кардашян розкрила причину розлучення з Каньє Вестом

Образ Кім Кардашян

Цього разу американська знаменитість зухвало позувала на дивані. Вона приміряла сірі штани, що підкреслювали апетитні стегна зірки. Кім Кардашян також обрала топ з крокодилячої шкіри з широкими бретелями, який акцентував на відвертому декольте.

Таке вбрання світська левиця поєднала з чорними босоніжками на високих підборах. Пишне волосся вона зібрала у високий хвіст.

Кім Кардашян завершила look фірмовим макіяжем. Вона нафарбувала довгі стрілки на повіках та злегка підкреслила губи бежевою помадою.

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Шанувальники залишилися у захваті від нових знімків Кім Кардашян. Кадри набрали понад півтора мільйона вподобань та безліч коментарів: