У розкішному будинку Кім Кардашян влаштувала фотосесію. Вона обрала всього один образ, за який її засипали 3 мільйонами лайків. Зірка позувала у махровому костюмі білого кольору, який складався з широких штанів і короткого топу з американською проймою.

До теми Кім Кардашян похизувалась апетитними стегнами в крихітному бікіні

Затишний аутфіт Кім Кардашян довершила домашніми капцями. З аксесуарів вона підібрала лише золотий ланцюжок на талію, який підкреслив її стрункість. З подібним часто фотографується молодша сестра світської левиці Кайлі Дженнер.

Безумовно, багатодітна матуся з'явилась перед камерою з бездоганним макіяжем і фантастичною хвилястою укладкою. Вона звабливо вигиналась, показуючи плаский животик, а тоді сіла на крісло так, аби привернути увагу до сідниць.

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