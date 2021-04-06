Кім Кардашян офіційно стала мільярдеркою

Світська левиця Кім Кардашян потрапила в список мільярдерів за рейтингом Forbes. Завдяки її брендам KKW Beauty та Skims, статки Кім сягнули 1 мільярда доларів за останній рік.

Реаліті-зірка Кім Кардашян заробляє на життя не лише рекламою у мережі Instagram, на сторінку якої підписано 213 мільйонів користувачів. Чималу частку прибутків їй приносить дохід з косметичного бренду KKW Beauty та з марки білизняного одягу Skims.

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Згідно з інформацією рейтингу Forbes, дохід 40-річної зірки зріс до 1 мільярда доларів останнього року. Ще у жовтні 2020 року її статки складали 780 мільйонів доларів. Але прибутковий бізнес, рекламні угоди, участь в сімейному реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" та низка інших рекламних інвестицій різко підвищила її прибуток.

Що відомо про компанії KKW Beauty і Skims?

KKW Beauty

Косметичну компанію KKW Beauty Кім Кардашян заснувала у 2017 році вслід за своєю сестрою Кайлі Дженнер, яку та створила у 2014 році. Завдяки прибуткам з компанії, Кайлі певний час теж мала статус мільярдерки, але після перерахунку у Forbes, у її статках не дорахувались мільйонів, тому її позбавили цього статусу.

Для розкрутки косметичного бренду Кім використала ту ж модель, що й Кайлі – промоція та реклама продукції здебільшого у соціальних мережах. Вона почала з виробництва контурних наборів для обличчя, а у 2018 році почала випускати тіні для повік, консилери, губні помади і парфумерію. У 2020 році вона продала 20% акцій KKW Beauty косметичному конгломерату Coty за 200 мільйонів доларів.

Skims

Щодо Skims, то це компанія з виробництва корегувальної спідньої білизни. Її часто одягають голлівудські зірки для підкреслення стрункості фігури та зменшення недоліків на тілі. Компанію Кім Кардашян запустила у 2019 році, прийнявши інвестиції зірок Наталі Массан з Net-a-Porter і Ендрю Розен з Theory. Коли ж у світі розпочалась пандемія коронавірусу, у Skims переключили виробництво з білизни для корегування фігури на зручний домашній одяг.

Кардашян теж тут володіє контрольним пакетом акцій Skims, але не розкриває свої доходи. Втім, статки компанії деякі експерти оцінюють у 500 мільйонів, 225 з яких належить Кім.

Інший дохід