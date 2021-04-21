Кім Кардашян готова до нових стосунків після розриву з Каньє Вестом, – ЗМІ

У лютому Кім Кардашян офіційно подала документи на розлучення з Каньє Вестом. Хоч шлюборозлучний процес триває, світська левиця вже готова до нових почуттів. Однак серйозні стосунки її наразі не цікавлять.

Інсайдери стверджують, що 40-річна Кім Кардашян дуже змінилася після розриву з Каньє Вестом. Вона балансує між роботою, навчанням на юриста, вихованням чотирьох дітей і багато часу приділяє собі. Зірка часто зустрічається з друзями і знайомиться з новими людьми.

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Днями вона відпочивала в Маямі з дизайнеркою Вікторією Бекхем, моделлю і колишньою асистенткою Стефані Шепард, популярним співаком Малума та іншими знаменитостями. Саме там Кім Кардашян усвідомила, що відкрита до нових почуттів.

Кім зараз дуже весело. Вона почувається вільною і набагато щасливішою. Це нова ера для Кім. Вона зацікавлена в побаченнях, якщо з'явиться підходяща людина. Найближчим часом вона не хотіла б серйозних стосунків,

– йдеться в джерелі.

"Вона, безумовно, насолоджується цим часом і відчуває певне полегшення. Вона так довго сподівалася, що вони зможуть щось виправити, і не хотіла здаватися. Але тепер вона зосередилася на майбутньому і нарешті рухається далі. Вона більше не переймається цим і насолоджується своєю свободою", – стверджують інсайдери.