KHAYAT присоромив колег, які луплять концерти російською: мережа впізнала популярну артистку

Співак і фіналіст "Голосу країни" KHAYAT наїхав на українських артистів, які на восьмий місяць війни дають концерти з російськомовними піснями. Таких колег він назвав "товстолобими". У мережі припустили, що йшлося про Олю Полякову.

У своєму емоційному відеозверненні KHAYAT пояснив, що терпець йому увірвався після нещодавнього концерту, де артист зібрав зал з російськомовними піснями. Він не побоявся висловитися й роз'яснив, чому двох україномовних пісень у репертуарі недостатньо.

Важливо "Моя країна під вогнем": реакція зірок на масований ракетний удар по містах України

Як KHAYAT присоромив колег за російськомовний репертуар

У той час, як одні артисти пишуть пісні українською, перекладають свої альбоми, намагаються якось змінити себе, суспільство, хоч і поступово. Тому, що в нас такий час, час війни, якщо хтось забув. Інші ж з абсолютною впевненістю, з посмішкою, з розльотом кудрів їб*шать свої концертні програми російською мовою, додаючи краплю у вигляді української пісні або двох, тикаючи потім носом усіх тих, хто ставить об'єктивні питання з приводу їх російськомовного матеріалу,

– обурився співак.

Однак найбільше KHAYAT дратують не "товстолобі артисти", а публіка, яка слухає їхні пісні й купує квитки на концерти. Співак вважає, що пів року війни, страждань і знущань нічому не навчили деяких українців, адже вдень вони співають "Червону калину" й розтягують синьо-жовті прапори, а ввечері йдуть у ресторани та бари, щоб "подриґатися під "русскі" хіти".

З таким рівнем розвитку національної свідомості, війна буде тривати доти, поки ви не перепрошиєте свій мозок і не почнете відчувати відповідальність за свої вчинки. Війна буде тривати доти, доки одним буде дозволено все, а іншим нічого,

– підсумував KHAYAT.

До слова, у коментарях в інстаграмі KHAYAT підтримала Тіна Кароль, яка була його тренеркою на "Голосі країни" 9 сезон.

Я пишаюсь тобою,

– відреагувала співачка.

Тіна Кароль підтримала KHAYAT / Скриншот з інстаграму співака

Мережа впізнала артистку, по якій "пройшовся" KHAYAT

Деякі фоловери KHAYAT впевнені, що він "вибухнув" через концерт Олі Полякової в одному з ресторанів Києва. Там вона заспівала кілька україномовних пісень, які випустила після 24 лютого, і перекладений українською мовою хіт "Королева ночі". Решта концертної програми була російськомовною. Цікаво, що на сцені артистка з'явилася з кудрями, про які говорив співак у своєму відео.

Мережа вважає, що KHAYAT "пройшовся" по Поляковій / Скриншот з інстаграму співака