Перше королівське селфі: Кейт Міддлтон звернулась до публіки у повсякденному образі – відео

Кейт Міддлтон записала нове звернення до громадськості з нагоди Тижня психічного здоров'я дітей. Відео вона зняла на фронтальну камеру телефона, зробивши перше селфі в королівській родині.

Джерело: інстаграм герцогів Кембриджських

Герцогиня Кембриджська зняла ролик під час прогулянки заміською резиденцією Анмер Холл у Норфолку та продемонструвала стильний повсякденний образ.

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Перше відео-селфі Кейт Міддлтон

Відеозвернення вона записала на задньому дворі розкішного маєтку, в якому проводить карантин з принцом Вільямом і дітьми – 7-річним принцом Джорджем, 5-річною принцесою Шарлоттою та 2-річним Луї. Останні відео герцоги Кембриджські знімали у світлій вітальні на тлі фото нащадків. На відео-селфі Кейт Міддлтон наважилась вперше.

Напередодні Тижня психічного здоров'я дітей вона наголосила, як важливо бути прикладом для малюків. Так, Кейт Міддлтон зауважила, що психічне здоров'я дітей залежить від добробуту батьків.

Образ Кейт Міддлтон

Герцогиня Кембриджська показала в кадрі стильний стриманий образ. Вона постала в теплій темно-синій шапці з великим пухнастим помпоном і курткою від Barbour в тон. Вартість верхнього одягу від відомого британського бренду становить 160 фунтів стерлінгів – понад 6 тисяч гривень. Це досить бюджетно, як для представниці королівської родини.

Кейт Міддлтон не стала витрачати час на укладку та вишуканий макіяж. Вона розпустила волосся та нафарбувала лише вії. Обличчя без косметики дружина принца Вільяма показала зблизька та зачарувала молодістю і красою.