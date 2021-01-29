Навіть британські монархи зазнали незручностей через пандемію коронавірусу. Аби уникнути зайвих контактів, Кейт Міддлтон вирішила проблему зі стрижками волосся – вона стала перукарем для власних дітей.

Джерело: People

Герцогиня Кембриджська пожартувала, що стала перукарем "на превеликий жах її дітей".

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Кейт Міддлтон стала перукарем

Відвертостями про життя у стінах палацу жінка поділилась в одній з офіційних відеозустрічей із батьками Великої Британії. Вона зізналась, що під час локдауну змушена була оволодіти новими навичками. Окрім того, що вона стала вчителем для своїх дітей, вона також навчилась робити їм стрижки. Щоправда, схоже, це виходило у неї не надто добре.

У нас є повсякденні батьківські обов'язки. Але, я думаю, під час ізоляції ми повинні були взяти на себе додаткові ролі, які допомогли б нам в нашому житті. Під час локдауна я стала перукарем, на превеликий жах моїх дітей,

– пожартувала Кейт Міддлтон.

Щодо ролі вчителя, то Кейт відверто поскаржилась на онлайн-заняття, оскільки їй довелось пояснювати малюкам математику. Свої знання вона оцінили на оцінку 5 з 10. Втім, у всьому їй допомагав принц Вільям, який також на час карантину залишився з сім'єю у стінах Кенсингтону і Сандрингему.