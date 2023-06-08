"Це балет чи регбі": королівський фотограф потролив Кейт Міддлтон через спортивний вихід

Кейт Міддлтон приєдналася до тренування з регбі, щоб прорекламувати свою кампанію Shaping Us. Вона зіграла з чоловіками, але королівський фотограф Кріс Джексон пожартував, що матч більше нагадував балет.

Майже два роки тому принцеса Уельська стала покровителькою Союзу регбі замість принца Гаррі. Вона здійснила кілька заходів, щоб висвітлити цей вид спорту, а 7 червня, у середу, з'явилася на полі регбі-клубу Мейденгед біля свого дому у Віндзорі.

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Королівський фотограф потролив Кейт Міддлтон через гру в регбі

Кейт Міддлтон одяглась у спортивне – вкорочені штани з високою талією, блакитну футболку з червоною трояндою, що є логотипом збірної Англії з регбі, та білосніжні кросівки, які до кінця гри помітно забруднилися. Волосся вона зібрала у високий хвіст.

На матчі був присутній фотограф королівської сім'ї Кріс Джексон. Він опублікував кадри з гри, де Кейт Міддлтон граційно тягнеться за м'ячем і потролив її, бо рухи принцеси Уельської нагадували йому балет.

Це балет чи регбі,

– пожартував Кріс Джексон.

У коментарях з Кейт не глузували, а навпаки захопилися її багатогранністю: "Ого, від бальних суконь до гри в регбі, вона може все! І з такою грацією. Чудові кадри".

Кейт Міддлтон грає в регбі / Фото Кріс Джексон

Кейт Міддлтон грає в регбі / Фото Кріс Джексон

Важливо, що після матчу Кейт Міддлтон зайшла у приміщення регбі-клубу, щоб поспілкувалася з чоловікам про їхнє дитинство. Так вона підкреслила важливість своєї компанії Shaping Us, яка присвячена питанню раннього дитинства. Її принцеса Уельська запустила у січні 2023 року та прагне перетворити цю тему в одну з найбільш стратегічно важливих для нашого часу.