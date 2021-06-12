Кейт Міддлтон зачарувала виглядом у білій сукні: фото герцогині на зустрічі з Макроном

Герцоги Кембриджські зустрілися з президентським подружжям Франції в рамках саміту G7. Кейт Міддлтон для виходу обрала елегантну білу сукню та зачарувала бездоганним зовнішнім виглядом.

Єлизавета II організувала офіційну зустріч лідерів G7 в ботанічному саду "Едем", що розташований в графстві Корнуолл. Туди Її Величність прибула разом із принцом Чарльзом, герцогинею Корнуольською та герцогами Кембриджськими.

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Елегантний look Кейт Міддлтон

Для зустрічі з президентським подружжям Франції Кейт обрала елегантне вбрання. Вона постала перед Емманюелем і Бріжит Макронами у білій сукні з довгими рукавами й красивою спідницею. Поєднала вбрання з лакованими бежевими туфлями-човниками на підборах. У руці Міддлтон тримала маленький клатч.

Густе розкішне волосся герцогиня вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж з темними тінями на повіках і коричневою помадою на губах.

Кейт Міддлтон мило усміхалася, дивлячись на коханого, який позував поруч із нею у синьому костюмі, білій сорочці та чорному взутті.



Кейт Міддлтон, принц Вільям і президентське подружжя Франції / Фото з інстаграму Клеренс-гауз

Також Кейт Міддлтон провела час разом із Єлизаветою II та герцогинею Корнуольською. Жінки насолоджувалися моментом, усміхалися. Її Величність важко переживає втрату чоловіка, тому побачити усмішку на її обличчі можна не часто.

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