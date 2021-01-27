У сірому вбранні: Кейт Міддлтон зачарувала бездоганним повсякденним образом – відео

Герцогиня Кембриджська провела онлайн-зустріч, під час якої вкотре показала стильний образ. Кейт Міддлтон зачарувала шанувальників вишуканим повсякденним вбранням сірого кольору.

Джерело: інстаграм герцогів Кембриджських

На карантині дружина принца Вільяма не часто з'являється на публіці. Популярними стали віртуальні зустрічі, про які Кенсінгтонський палац розповідає в інстаграмі. Кетрін вкотре похизувалася повсякденним аутфітом, який обрала для онлайн-дзвінка.

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27 січня увесь світ вшановує День пам'яті жертв Голокосту. Не залишилася осторонь й королівська сім'я Великої Британії. Герцогиня Кембриджська поспілкувалася з жертвами цієї трагічної сторінки світової історії за допомогою онлайн-зв'язку.

Образ Кейт Міддлтон

Для такої розмови Кейт Міддлтон обрала стриманий повсякденний образ. Вона постала перед камерою у сірій обтислій кофті, проте не показала, з яким низом поєднала її. Серед аксесуарів look дружини принца Вільяма доповнювала лаконічна підвіска та вишукані сережки з перлами.

Довге розкішне волосся Кетрін вклала рівно. На обличчі вона зробила макіяж з чорними стрілками на повіках і коричневою помадою на губах. Кейт щиро усміхалася і була неабияк рада цій милій розмові.