Герцогиня Кембриджская провела онлайн-встречу, во время которой в очередной раз показала стильный образ. Кейт Миддлтон очаровала поклонников изысканным повседневным нарядом серого цвета.

Источник: инстаграм герцогов Кембриджских

На карантине супруга принца Уильяма нечасто появляется на публике. Популярными стали виртуальные встречи, о которых Кенсингтонский дворец рассказывает в инстаграме. Кэтрин в который раз похвасталась повседневным аутфитом, который выбрала для онлайн-звонка.

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27 января весь мир чтит День памяти жертв Холокоста. Не осталась в стороне и королевская семья Великобритании. Герцогиня Кембриджская пообщалась с жертвами этой трагической страницы мировой истории с помощью онлайн-связи.

Образ Кейт Миддлтон

Для такого разговора Кейт Миддлтон выбрала сдержанный повседневный образ. Она предстала перед камерой в серой обтягивающей кофте, однако не показала, с каким низом соединила ее. Среди аксессуаров look жены принца Уильяма дополняла лаконичная подвеска и изысканные серьги с жемчугом.

Длинные роскошные волосы Кэтрин уложила ровно. На лице она сделала макияж с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах. Кейт искренне улыбалась и была изрядно рада этому милому разговору.