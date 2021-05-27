Кейт Міддлтон вразила виходом у розкішному пальті за 33 тисячі гривень: фото, відео

У рамках туру Шотландією герцоги Кембриджські влаштували приватний показ фільму "Круелла" для працівників Національної служби охорони здоров'я. Розкішна Кейт Міддлтон з'явилася на заході в бездоганному пальті за 33 тисячі гривень.

Королівське подружжя не могло не віддячити шотландським медикам за відданість і жертовність в період розпалу пандемії коронавірусу. Пара перетворила палац Голірудгауз, що в Единбурзі, на кінотеатер та влаштувала допрем'єрний показ фільму "Круелла".

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Палац Голірудгауз – офіційна резиденція королеви Єлизавети ІІ в Шотландії, яку вона люб'язно надала Кейт Міддлтон і принцу Вільяму. Своїм улюбленцям Її Величність дозволила прибути на захід на Land Rover 1966 року 2A, який належав покійному принцу Філіпу!

"Ми запрошуємо вас схопити попкорн, обійнятися під ковдрами і перенестися до Великої Британії 1970-х на вечір заслужених розваг, драми, гламуру та ескапізму", – йдеться в дописі герцогів Кембриджських.

Подружжя також отримало нагоду поспілкуватися з головними зірками "Круелли" – Еммою Стоун та Еммою Томпсон. Під час відеодзвінка вони обговорили зйомки стрічки, які відбувалися в Лондоні, та дивовижні костюми персонажів.

Розкішний образ Кейт Міддлтон

Для допрем'єрного показу фільму "Круелла" Кейт Міддлтон обрала фантастичне вбрання. На ній картате двобортне пальто насиченого темно-синього кольору від британського бренду Holland Cooper. Вартість розкішного верхнього одягу довжини максі становить 849 фунтів стерлінгів – понад 33 тисячі гривень.

Бездоганне пальто герцогиня Кембриджська довершила замшевими туфлями із загостреним носком смарагдово-зеленого кольору. Кейт Міддлтон зібрала волосся в об'ємний хвіст. З аксесуарів вона підібрала сережки з діамантами та сапфірами, які гармоніювали з верхнім одягом та обручкою.